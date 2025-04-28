Tuyển Kế toán thuế Toshiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Toshiko Việt Nam
- Hà Nội: KDT Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Mô tả công việc
• Phối hợp chủ nhà mở mã số thuế cho thuê tài sản
• Theo dõi hạn thanh toán cho thuê nhà, trình duyệt thanh toán đến kỳ
• Lập tờ khai, nộp thuế cho thuê tài sản ( am hiểu luật thuế, hạn nộp báo cáo, cách thức lập tờ khai, bổ sung điều chỉnh nếu có)
• Hạch toán chi phí thuê nhà, nộp thuế, công nợ chủ nhà
• Tổng hợp công nợ vận chuyển bán hàng theo nhà cung cấp
• Lập bảng kê cước vận chuyển chi phí thuế
• Hạch toán chi phí cước vận chuyển theo đơn hàng, Bộ phận
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
• Có khả năng kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định PKT
• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thưc trong công việc, tư duy logic
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa. Amis, Google sheet
