Tuyển Kế toán thuế Toshiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mô tả công việc

• Phối hợp chủ nhà mở mã số thuế cho thuê tài sản

• Theo dõi hạn thanh toán cho thuê nhà, trình duyệt thanh toán đến kỳ

• Lập tờ khai, nộp thuế cho thuê tài sản ( am hiểu luật thuế, hạn nộp báo cáo, cách thức lập tờ khai, bổ sung điều chỉnh nếu có)

• Hạch toán chi phí thuê nhà, nộp thuế, công nợ chủ nhà

• Tổng hợp công nợ vận chuyển bán hàng theo nhà cung cấp

• Lập bảng kê cước vận chuyển chi phí thuế

• Hạch toán chi phí cước vận chuyển theo đơn hàng, Bộ phận

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận