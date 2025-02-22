Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.

Tổng hợp lại tất cả những hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để có thể theo dõi, hạch toán và bảo quản những sổ sách, lưu trữ lại những loại tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.

Theo định kỳ phải lập báo cáo, quyết toán thuế và báo cáo lại tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Hạch toán những nghiệp vụ kế toán và lên những phần mềm kế toán.

Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho hoạt động của công ty.

Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Trưởng nhóm Kế toán thuế tập đoàn , công ty lớn hoặc kế toán trưởng.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm Toán , Quản trị kinh doanh, Kinh tế...

Siêng năng linh hoạt trong công việc

Có kỹ năng chuyên môn

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Xét duyệt tăng lương hằng năm

Thưởng lương Tháng 13, Thưởng lễ Tết

Bữa ăn miễn phí tại Công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin