Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Vintec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

- Thực hiện và tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán theo đúng lưu đồ và kế toán đồ đã được quy định.

- Thực hiện các công việc kế toán phần hành và kế toán tổng hợp như mô tả bên Bộ phận kế toán Nội bộ.

- Đầu mối lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế vãng lai, thuế/phí khác theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ nhập khẩu/xuất khẩu.

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

- Định kỳ (tháng, quý, năm), hoặc đột xuất lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào phân loại theo thuế suất.

- Phối hợp với kế toán có liên quan để xác định số phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế khác,… đối chiếu số liệu báo cáo thuế với quyết toán.

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào. Trường hợp phát hiện hóa đơn không hợp lý, hợp lệ, thông báo đến đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao nhận và ký nhận).

- Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế với cơ quan thuế.