Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tập hợp chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan trên phần mềm kế toán;

- Lập và nộp tờ khai GTGT, TNCN, theo tháng hoặc quý đảm bảo chính xác và đúng hạn;

- Phối hợp với KHTH lập BCTN năm, BC quyết toán thuế TNDN, TNCN, quyết toán thuế;

- Các công việc khác theo sự phân công của KTT, trao đổi cụ thể khi phỏng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán

- Trách nhiệm cao trong công việc

- Ưu tiên ứng viên có 2 năm trở lên ở vị trí tương đương;

- Nhanh nhẹn, chịu khó

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: >12tr

- Chế độ, chính sách: Được tham gia BHXH, các chế độ Lễ, Tết theo quy định, được hưởng 12 ngày phép/ năm, Lương tháng 13 .

- Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên tại bệnh Viện.

- Ăn cơm trưa tại Viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành

