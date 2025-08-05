Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
- Hà Nội: 61 Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tập hợp chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan trên phần mềm kế toán;
- Lập và nộp tờ khai GTGT, TNCN, theo tháng hoặc quý đảm bảo chính xác và đúng hạn;
- Phối hợp với KHTH lập BCTN năm, BC quyết toán thuế TNDN, TNCN, quyết toán thuế;
- Các công việc khác theo sự phân công của KTT, trao đổi cụ thể khi phỏng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trách nhiệm cao trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có 2 năm trở lên ở vị trí tương đương;
- Nhanh nhẹn, chịu khó
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ, chính sách: Được tham gia BHXH, các chế độ Lễ, Tết theo quy định, được hưởng 12 ngày phép/ năm, Lương tháng 13 .
- Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên tại bệnh Viện.
- Ăn cơm trưa tại Viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
