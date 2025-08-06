Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 134 Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, thu thập chứng từ, hạch toán, lập báo cáo và các tờ khai thuế hàng tháng / quý / năm (VAT, TNCN, TNDN, …) và các văn bản thuế khác cho cơ quan thuế.
Xác định các vấn đề / rủi ro quan trọng đối với khách hàng từ các công việc hàng ngày. Đề xuất giải pháp hoặc kịp thời nêu vấn đề lên cấp trên (quản lý)
Duy trì giao tiếp hàng ngày với khách hàng. Trả lời các câu hỏi và / hoặc tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán.
Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu (thuế, hải quan, bảo hiểm…);
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý;
Tham gia chương trình kiểm tra nội bộ được phân công;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Có hiểu biết về luật thuế - kế toán, và các văn bản pháp luật liên quan khác như: luật Doanh nghiệp.
Có kỹ năng tin học văn phòng
Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kế toán thuế/tổng hợp.
Có khả năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp tốt công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P).
Thu nhập: 7.6 – 12tr (Trao đổi theo năng lực)
Lương doanh thu tính dựa vào doanh thu của KH mang lại trong tháng (tính theo quý)
Hỗ trợ điện thoại: công ty cung cấp sim
Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày
Gửi xe free
Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty.
Teambuilding, sinh nhật, lễ tết, khám sức khoẻ định kỳ, phụ cấp thâm niên…
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Xét tăng lương 9 tháng /lần
Thưởng lễ, tết, các ngày kỷ niệm hấp dẫn, lương tháng T13.
13 Phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

