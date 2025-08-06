Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 134 Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, thu thập chứng từ, hạch toán, lập báo cáo và các tờ khai thuế hàng tháng / quý / năm (VAT, TNCN, TNDN, …) và các văn bản thuế khác cho cơ quan thuế.

Xác định các vấn đề / rủi ro quan trọng đối với khách hàng từ các công việc hàng ngày. Đề xuất giải pháp hoặc kịp thời nêu vấn đề lên cấp trên (quản lý)

Duy trì giao tiếp hàng ngày với khách hàng. Trả lời các câu hỏi và / hoặc tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán.

Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu (thuế, hải quan, bảo hiểm…);

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý;

Tham gia chương trình kiểm tra nội bộ được phân công;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Có hiểu biết về luật thuế - kế toán, và các văn bản pháp luật liên quan khác như: luật Doanh nghiệp.

Có kỹ năng tin học văn phòng

Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kế toán thuế/tổng hợp.

Có khả năng quản lý tốt thời gian, sắp xếp tốt công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn theo năng lực của bạn (Chính sách lương 3P).

Thu nhập: 7.6 – 12tr (Trao đổi theo năng lực)

Lương doanh thu tính dựa vào doanh thu của KH mang lại trong tháng (tính theo quý)

Hỗ trợ điện thoại: công ty cung cấp sim

Hỗ trợ ăn trưa: 35.000 đ/ngày

Gửi xe free

Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty.

Teambuilding, sinh nhật, lễ tết, khám sức khoẻ định kỳ, phụ cấp thâm niên…

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Xét tăng lương 9 tháng /lần

Thưởng lễ, tết, các ngày kỷ niệm hấp dẫn, lương tháng T13.

13 Phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

