Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.

Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng/ hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo năm theo quy định. Đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của các báo cáo.

Hạch toán, theo dõi khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm Misa

Kiểm tra và hạch toán BHXH, lương và các khoản theo lương vào phần mềm Misa

Kiểm tra, đối chiếu, tính toán giá thành sản xuất, kết chuyển doanh thu chi phí và hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết

Kiểm tra lưu trữ chứng từ, in sổ kế toán hàng năm cho doanh nghiệp

Tạo mã vật tư, tài sản, IO theo yêu cầu phát sinh.

Theo dõi kế hoạch và chi phí thực tế của ngân sách phòng ban

Làm việc, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công và chỉ đạo của cấp trên.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế

Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán.

Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm Misa, SAP là lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, năng động và khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Thời gian làm việc: 08h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến thứ 7 (Nhân viên chính thức được nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Đánh giá năng lực theo KPIs, xét thưởng & tăng lương hàng năm.

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch, khám sức khỏe, đào tạo nâng cao kỹ năng,…

