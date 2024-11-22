Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT
- Hà Nội:
- Số 1/66 ngõ 192 Lê Trọng Tấn
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên PM MISA
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ toàn công ty,
- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán đúng số tiền và đúng thời hạn của các thanh toán, các khoản phải trả cho nhà cung cấp.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
- lập báo cáo theo quy định của công ty
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán,
- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và theo quy định
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- chi tiết công việc trao đổi khi PV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ham học hỏi, cầu tiến
- Cẩn thận, chăm chỉ, chính xác
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI