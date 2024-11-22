Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên PM MISA

- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ toàn công ty,

- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán đúng số tiền và đúng thời hạn của các thanh toán, các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.

- lập báo cáo theo quy định của công ty

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán,

- Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và theo quy định

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- chi tiết công việc trao đổi khi PV