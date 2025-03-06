Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 34 - 36 - 36A Đường số 9, Phường Linh Xuân,Hồ Chí Minh

Kiểm soát các công việc của kế toán viên.

Kiểm soát kho thành phẩm, NVL, vật tư

Xuất hóa đơn, công nợ khách hàng.

Công việc liên quan đến ngân hàng.

Xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm

Các báo cáo hàng tháng: Báo cáo chi phí, báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo lương, .....

Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng.

Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán.

Có kỹ năng làm việc tốt, xử lý công việc cẩn thận, nhanh gọn.

Có khả năng gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến

Tăng lương hàng năm theo quy định.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể khi nhận việc.

