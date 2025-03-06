Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 34
- 36
- 36A Đường số 9, Phường Linh Xuân,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm soát các công việc của kế toán viên.
Kiểm soát kho thành phẩm, NVL, vật tư
Xuất hóa đơn, công nợ khách hàng.
Công việc liên quan đến ngân hàng.
Xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm
Các báo cáo hàng tháng: Báo cáo chi phí, báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo lương, .....
Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng.
Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán.
Có kỹ năng làm việc tốt, xử lý công việc cẩn thận, nhanh gọn.
Có khả năng gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất
Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán.
Có kỹ năng làm việc tốt, xử lý công việc cẩn thận, nhanh gọn.
Có khả năng gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất
Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Tăng lương hàng năm theo quy định.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể khi nhận việc.
Tăng lương hàng năm theo quy định.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể khi nhận việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI