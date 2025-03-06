Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 34

- 36

- 36A Đường số 9, Phường Linh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát các công việc của kế toán viên.
Kiểm soát kho thành phẩm, NVL, vật tư
Xuất hóa đơn, công nợ khách hàng.
Công việc liên quan đến ngân hàng.
Xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm
Các báo cáo hàng tháng: Báo cáo chi phí, báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo lương, .....
Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng.
Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Sử dụng thành thạo Word, excel và phần mềm kế toán.
Có kỹ năng làm việc tốt, xử lý công việc cẩn thận, nhanh gọn.
Có khả năng gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
Tăng lương hàng năm theo quy định.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm.
Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Công ty TNHH Bao Bì Minh Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34-36-36A đường số 9, Linh Xuân, Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

