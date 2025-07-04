Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Vị trí công việc: Kế toán tổng hợp tại công ty quản lý vận hành khu đô thị của Chủ đầu tư

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vận hành khu đô thị, bất động sản, F&B, bán lẻ hoặc chuỗi hệ thống.

Kiến thức chuyên môn:

-Am hiểu chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật về thuế.

-Hiểu biết về vận hành tài chính cho dịch vụ tiện ích, nhà hàng, và bán lẻ.

Kỹ năng:

-Thành thạo tin học văn phòng (word, excel) và phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng Bravo)

-Kỹ năng tổng hợp báo cáo, phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh.

-Kỹ năng phối hợp liên bộ phận và kiểm soát nội bộ.

Tính cách: Cẩn trọng, trung thực, có tư duy hệ thống và trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương đánh giá theo năng lực 2x triệu

-Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

-Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

-Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

-Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

-Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

-Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

-Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác

-Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

-Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

