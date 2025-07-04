Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ AN LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổng hợp số liệu kế toán hàng ngày, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định.

- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và với các bộ phận liên quan.

- Quản lý sổ sách kế toán, thực hiện việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hóa đơn đầy đủ, hợp lệ.

- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định (VAT, TNDN, TNCN...).

- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị, báo cáo chi phí.

- Theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; quản lý dòng tiền, ngân sách chi tiêu.

- Kiểm tra tính hợp lý của các khoản chi phí, đề xuất cắt giảm hoặc kiểm soát nếu cần thiết.

- Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.

- Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong ngành F&B, nhà hàng.

- Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, safebooks…), word, Excel.

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ AN LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Thử việc 2 tháng 85% lương cứng

- Thời gian làm việc: Từ T2 – T7: 09h00 – 12h00 & 13h30 – 17h00. Nghỉ trưa 1,5 giờ.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, du lịch.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lâu dài.

- Thưởng lễ tết đầy đủ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ AN LẠC

