Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, ngõ 37, phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hạch toán, thu thập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng Công ty.

- Các công việc liên quan thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN,...

- Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng).

- Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (Bộ phận Chuyên môn sẽ hỗ trợ Bộ phận Kế toán).

- Quản lý hồ sơ nhân sự, BHXH, một số công việc tại Văn phòng Công ty...

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty.

- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan.

- Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý, ban Giám đốc.

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7 (2 ngày/tháng, cách tuần).

- Buổi sáng: 8h00 - 12h00.

- Buổi chiều: 13h30 - 17h30.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên (liên quan đến ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính...).

- Kinh nghiệm: làm việc ở vị trí tương đương 04 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Sử dụng thành thạo phần mềm thuộc Nghiệp vụ Kế toán.

- Có khả năng quản lý.

- Chăm chỉ, cẩn thận, đam mê với công việc.

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 12.000.000 - 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực).

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng chế độ sinh nhật, ngày lễ, du lịch,...

- Được hưởng phụ cấp, hỗ trợ (nếu đi công tác).

- Môi trường làm việc chú trọng văn hóa con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH

