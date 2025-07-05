Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1, ngõ 37, phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hạch toán, thu thập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng Công ty.
- Các công việc liên quan thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN,...
- Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng).
- Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (Bộ phận Chuyên môn sẽ hỗ trợ Bộ phận Kế toán).
- Quản lý hồ sơ nhân sự, BHXH, một số công việc tại Văn phòng Công ty...
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty.
- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan.
- Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý, ban Giám đốc.
- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7 (2 ngày/tháng, cách tuần).
- Buổi sáng: 8h00 - 12h00.
- Buổi chiều: 13h30 - 17h30.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên (liên quan đến ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính...).
- Kinh nghiệm: làm việc ở vị trí tương đương 04 năm trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Sử dụng thành thạo phần mềm thuộc Nghiệp vụ Kế toán.
- Có khả năng quản lý.
- Chăm chỉ, cẩn thận, đam mê với công việc.
- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 12.000.000 - 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực).
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng chế độ sinh nhật, ngày lễ, du lịch,...
- Được hưởng phụ cấp, hỗ trợ (nếu đi công tác).
- Môi trường làm việc chú trọng văn hóa con người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNI-TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 1, đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

