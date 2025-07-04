Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO ONE LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, hệ thống sổ cái và chi tiết;

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm (Bảng CĐKT, KQKD, LCTT) theo yêu. cầu của Công ty.

Theo dõi chi phí, dòng tiền của các dự án được phân công;

Lập báo cáo tài chính dự án, so sánh kế hoạch với thực tế;

Tham gia lập ngân sách, kế hoạch tài chính cho từng dự án.

Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo khác đúng hạn. Trực tiếp lên cơ quan thuế giao; dịch, giải trình các sự việc liên quan đến Công ty;

Phối hợp thực hiện kiểm toán độc lập và thanh tra thuế.

Tham gia xây dựng, chuẩn hóa quy trình kế toán, vận hành phần mềm kế toán;

Quản lý, soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định, đầy đủ và kịp thời phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,...

Độ tuổi từ 28-40 tuổi

Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ trên 3 năm tại các công ty chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựng

Có kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán các gói thầu xây dựng, thi công và mua sắm tài sản

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và mạnh về thuế

Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, quản trị công việc tốt

Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán (ưu tiên đã sử dụng phần mềm Fast, Misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO ONE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đánh giá theo năng lực (Từ 15-20tr)

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO ONE LAND

