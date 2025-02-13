Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 26 Ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Hạch toán số liệu kế toán từ chi tiết đến tổng hợp lên phần mềm Misa, đảm bảo hạch toán đúng, tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định của Công ty.
Đối chiếu sổ cái với sổ phụ đảm bảo khớp số liệu và phát hiện các chênh lệch kịp thời thông báo cho kế toán phụ trách và cấp trên
Lên báo cáo thuế tháng, quý, năm nộp cơ quan thuế
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.
Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, lao động, hiểu về thuế TNCN
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...) và phần mềm kế toán Misa
Tinh thần chịu trách nhiệm cao, trung thực, đáng tin cậy, cẩn thận.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh + Lương tháng 13 + Thưởng KPI
12 ngày nghỉ phép năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật + 01 ngày WFH mỗi tháng
Phúc lợi nhân viên: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cao cấp (Bảo Việt)
Hoạt động của công ty: Du lịch công ty, teambuilding, YEP, hoạt động đào tạo
Quà tặng theo các dịp: Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản,...
Đánh giá và thăng tiến hiệu suất hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đầy thử thách
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
