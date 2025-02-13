Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hạch toán số liệu kế toán từ chi tiết đến tổng hợp lên phần mềm Misa, đảm bảo hạch toán đúng, tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định của Công ty.

Đối chiếu sổ cái với sổ phụ đảm bảo khớp số liệu và phát hiện các chênh lệch kịp thời thông báo cho kế toán phụ trách và cấp trên

Lên báo cáo thuế tháng, quý, năm nộp cơ quan thuế

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.

Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, lao động, hiểu về thuế TNCN

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...) và phần mềm kế toán Misa

Tinh thần chịu trách nhiệm cao, trung thực, đáng tin cậy, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + Lương tháng 13 + Thưởng KPI

12 ngày nghỉ phép năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật + 01 ngày WFH mỗi tháng

Phúc lợi nhân viên: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cao cấp (Bảo Việt)

Hoạt động của công ty: Du lịch công ty, teambuilding, YEP, hoạt động đào tạo

Quà tặng theo các dịp: Sinh nhật, cưới hỏi, thai sản,...

Đánh giá và thăng tiến hiệu suất hàng năm

Các quyền lợi khác theo quy định

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đầy thử thách

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân

