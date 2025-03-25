Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Melody Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

• Dựa hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, giá bán hàng hóa/ dịch vụ, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hang. Xem xét kỹ tính pháp lý của NCC, rủi ro thuế của NCC

• Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

• Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

• Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho Bộ phận Kinh doanh (Sales) và quản lý cấp trên

• Kiểm tra chi tiết và đối chiếu công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận (bộ phận Thủ tục Hải Quan, OPS hoặc nhân viên nếu có) theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho quản lý cấp trên

• Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng/ dịch vụ

• Lập bút toán ghi nhận liên quan đến công nợ phải thu, phải trả

• Định kỳ lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

• Báo cáo phân tích tuổi nợ định kỳ theo yêu cầu

• Theo dõi thông tin tạm ứng lương của người lao động (nếu có)

• Lập bút toán ghi nhận liên quan đến tiền lương, BHXH, và các chi phí liên quan đến lương

• Tổng hợp các chứng từ, hạch toán kế toán (khai báo thuế Qúy, BCTC năm)