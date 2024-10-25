Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4052An Phú Đông 27, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Kiểm tra sự hợp lý lệ của chứng từ, hợp đồng, hóa đơn. Cụ thể các nghiệp vụ: mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, công tác phí, tạm ứng - hoàn ứng Tập hợp các hóa đơn, chứng từ để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ và hóa đơn Theo dõi quản lý thu hồi công nợ với khách hàng, công nợ nhà cung cấp Thực hiện các công việc của Kế toán thanh toán: giao dịch, thanh toán ngân hàng, nhà cung cấp Theo dõi và đối soát việc bán hàng cho khách hàng, đại lý, bán trên liên kết Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu Phối hợp các phòng ban kiểm kê kho định kỳ hàng tháng Theo dõi tình hình tồn đọng ngân sách của Công ty, lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu về dòng tiền, kết quả kinh doanh Hạch toán bút toán khóa sổ, khấu hao, chi phí trả trước, lương, BHXH Thực hiện kê khai báo cáo thuế GTGT, TNCN theo Quý, Năm Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để tham mưu cho BGĐ Xây dựng ngân sách hoạt động, định mức về chi phí nguyên vật liệu sản xuất, chi phí điện nước, nhà xưởng... Định kỳ theo dõi, đánh giá, giám sát để điều chỉnh ngân sách, định mức chi phí cho phù hợp với từng thời điểm

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán Độ tuổi từ: 25 đến 35 tuổi Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên Kỹ năng làm việc độc lập cao Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ, biết sử dụng phần mềm Misa Ưu tiên thành thạo tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ hằng năm Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật hiện hành Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding,.. Đóng bảo hiểm y tế cho bố mẹ ( ruột ) áp dụng cho nhân viên làm việc trên 3 năm Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hỗ trợ hết sức...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR

