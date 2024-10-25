Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR
- Hồ Chí Minh: 4052An Phú Đông 27, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Kiểm tra sự hợp lý lệ của chứng từ, hợp đồng, hóa đơn. Cụ thể các nghiệp vụ: mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, công tác phí, tạm ứng - hoàn ứng
Tập hợp các hóa đơn, chứng từ để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ và hóa đơn
Theo dõi quản lý thu hồi công nợ với khách hàng, công nợ nhà cung cấp
Thực hiện các công việc của Kế toán thanh toán: giao dịch, thanh toán ngân hàng, nhà cung cấp
Theo dõi và đối soát việc bán hàng cho khách hàng, đại lý, bán trên liên kết
Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
Phối hợp các phòng ban kiểm kê kho định kỳ hàng tháng
Theo dõi tình hình tồn đọng ngân sách của Công ty, lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu về dòng tiền, kết quả kinh doanh
Hạch toán bút toán khóa sổ, khấu hao, chi phí trả trước, lương, BHXH
Thực hiện kê khai báo cáo thuế GTGT, TNCN theo Quý, Năm
Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để tham mưu cho BGĐ
Xây dựng ngân sách hoạt động, định mức về chi phí nguyên vật liệu sản xuất, chi phí điện nước, nhà xưởng...
Định kỳ theo dõi, đánh giá, giám sát để điều chỉnh ngân sách, định mức chi phí cho phù hợp với từng thời điểm
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán
Độ tuổi từ: 25 đến 35 tuổi
Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên
Kỹ năng làm việc độc lập cao
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ, biết sử dụng phần mềm Misa
Ưu tiên thành thạo tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ hằng năm
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật hiện hành
Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding,..
Đóng bảo hiểm y tế cho bố mẹ ( ruột ) áp dụng cho nhân viên làm việc trên 3 năm
Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hỗ trợ hết sức...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALO DÉCOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
