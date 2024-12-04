Tuyển Kế toán tổng hợp công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán thuế
- Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm
Lên được báo cáo thuế
Khai và nộp các tờ khai, báo cáo thuế và lưu giữ chứng từ theo quy định
Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Kế toán thuế
2. Kế toán nội bộ
Kế toán nội bộ
Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm
Theo dõi hàng hóa tồn kho
Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Lên được báo cáo nội bộ
Lưu giữ chứng từ theo quy định
3. Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan: Kế toán, kiểm toán;
- Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp
- Năm vững các quy định, chuẩn mực chuyên môn liên quan đến trách nhiệm công việc được giao;

Tại công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đào tạo nâng cao kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc

công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Chùa 1, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, tành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

