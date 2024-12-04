Tuyển Kế toán tổng hợp công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc
- Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kế toán thuế
- Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm
Lên được báo cáo thuế
Khai và nộp các tờ khai, báo cáo thuế và lưu giữ chứng từ theo quy định
Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Kế toán thuế
2. Kế toán nội bộ
Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm
Theo dõi hàng hóa tồn kho
Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Lên được báo cáo nội bộ
Lưu giữ chứng từ theo quy định
3. Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp
- Năm vững các quy định, chuẩn mực chuyên môn liên quan đến trách nhiệm công việc được giao;
Tại công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
