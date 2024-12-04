Tuyển Kế toán tổng hợp công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Kế toán thuế

- Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm

Lên được báo cáo thuế

Khai và nộp các tờ khai, báo cáo thuế và lưu giữ chứng từ theo quy định

Thực hiện các công việc liên quan đến Ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế

Thực hiện các công việc khác liên quan đến Kế toán thuế

2. Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Cập nhật hóa đơn chứng từ phát sinh vào phần mềm

Theo dõi hàng hóa tồn kho

Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Lên được báo cáo nội bộ

Lưu giữ chứng từ theo quy định

3. Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Giám đốc