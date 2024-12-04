Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Thực hiện việc hạch toán theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ, tiền lương, bảo hiểm, phân bổ, trích trước, lập dự phòng. . .

- Bao quát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến các tài khoản kế toán khác nhằm đảm bảo có đầy đủ thông tin số liệu phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng pháp luật về kế toán.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp số liệu, dữ liệu chi tiết của các đơn vị trong Công ty.

- Theo dõi và kiểm soát TSCĐ, vật tư tiêu hao...

- Kiểm tra các định khoản và các nghiệp vụ phát sinh trong Công ty.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Thống kê, tổng hợp số liệu của các kế toán doanh thu, kế toán công nợ, kế toán vốn và hoàn thiện hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty.

- Hạch toán thuế VAT và lập quyết toán cho toàn Công ty.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Nắm vững các chính sách chế độ tài chính kế toán, thuế và quản trị tài chính hiện hành

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả

- Sử dụng thành thạo các phần mềm của kế toán

- Trung thực, nhiệt tình, hòa nhã với đồng nghiệp

- Ưu tiên các ứng viên đã có thời gian làm việc cho các hệ thống siêu thị điện máy

- Các yêu cầu khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, rèn luyện thông qua các dự án thực tế.

- Hưởng mức lương: Từ 12,000,000 - 20,000,000 vnđ (Trao đổi khi phỏng vấn)

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng dự án,,,

- Đánh giá lương, phúc lợi 2 lần/năm và khi có đề xuất.

- Nghỉ mát/ du lịch 2 lần/năm.

- Teambuilding định kỳ theo quý .

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thai sản, ốm đau, nghỉ vợ sinh, dưỡng sức theo quy định.

- Nhân viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ sớm 1h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)

