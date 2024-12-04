Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Xuất hóa đơn VAT

- Hạch toán thu, chi, làm lương, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Làm hồ sơ thanh toán NCC nước ngoài, Làm UNC , hồ sơ giải ngân ( nếu có)

- Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho, hóa đơn GTGT từ máy tính tiền

- Kiểm tra, rà soát công nợ khách hàng, NCC , công nợ với các sàn TMĐT

- Kiểm tra giấy tờ, chứng từ nhập khẩu hàng hóa, làm thủ tục thông quan hàng hóa

- Hạch toán các hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn

- Kiểm tra, ra soát dữ liệu hóa đơn đầu ra từ máy tính tiền link từ phần mềm eshop sang

- Hàng tháng làm báo cáo thuế : VAT, TNCN , làm báo cáo thuế: kê khai tài sản, TNCN từ chuyển nhượng vốn ( theo lần phát sinh), các báo cáo khác ( nếu có )

- Cuối năm tài chính làm BCTC , QT TNCN, QT TNDN

- Làm các công việc, báo cáo khác theo yêu cầu của KTT và BGĐ

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán liên quan

- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát từ 2 năm trở lên.

- Am hiểu các quy định, thông tư, văn bản quy đinh liên quan đến thuế

- Trung thực, cẩn thận, có định hướng phát triển và làm việc lâu dài.

- Chịu được áp lực công việc, kỹ năng sử dụng Excel; word, sd phần mềm kế toán misa thành thạo.

- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm cho công ty xuất nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 14 triệu - 20 triệu vnđ/tháng + thưởng hiệu suất công việc

- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)

- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm

- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định

- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

