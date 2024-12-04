Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 122 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Xuất hóa đơn VAT
- Hạch toán thu, chi, làm lương, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Làm hồ sơ thanh toán NCC nước ngoài, Làm UNC , hồ sơ giải ngân ( nếu có)
- Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho, hóa đơn GTGT từ máy tính tiền
- Kiểm tra, rà soát công nợ khách hàng, NCC , công nợ với các sàn TMĐT
- Kiểm tra giấy tờ, chứng từ nhập khẩu hàng hóa, làm thủ tục thông quan hàng hóa
- Hạch toán các hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn
- Kiểm tra, ra soát dữ liệu hóa đơn đầu ra từ máy tính tiền link từ phần mềm eshop sang
- Hàng tháng làm báo cáo thuế : VAT, TNCN , làm báo cáo thuế: kê khai tài sản, TNCN từ chuyển nhượng vốn ( theo lần phát sinh), các báo cáo khác ( nếu có )
- Cuối năm tài chính làm BCTC , QT TNCN, QT TNDN
- Làm các công việc, báo cáo khác theo yêu cầu của KTT và BGĐ
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán liên quan
- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát từ 2 năm trở lên.
- Am hiểu các quy định, thông tư, văn bản quy đinh liên quan đến thuế
- Trung thực, cẩn thận, có định hướng phát triển và làm việc lâu dài.
- Chịu được áp lực công việc, kỹ năng sử dụng Excel; word, sd phần mềm kế toán misa thành thạo.
- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm cho công ty xuất nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 14 triệu - 20 triệu vnđ/tháng + thưởng hiệu suất công việc
- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)
- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm
- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định
- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty
- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

