Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát Hợp đồng, hồ sơ thanh toán công nợ với Nhà cung cấp, Chủ đầu tư
- Thực hiện công tác theo đúng quy định của công ty
- Theo dõi, hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh
- Tổng hợp chấm công, tính lương cho CBCNV; Khai tăng - giảm Bảo hiểm cho NLĐ
- Thực hiện đề nghị tạm ứng, thanh toán, quản lý các khoản thu - chi của công ty
- Thực hiện kê khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước
- Báo cáo công việc, xử lý công việc khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Một số công việc khác liên quan tới Phòng Kế Toán - Hành Chính: Đặt mua đồ dùng VPP, sinh nhật, lễ tết...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 2 nhân sự. Giới tính: Nam/ nữ
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng...
- Có tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án, hồ sơ thầu hoặc ngân sách đầu tư công
- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán Misa
- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin và lập báo cáo theo yêu cầu
- Thành thạo tin học văn phòng, nhanh nhẹn, thật thà

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 20 triệu/ tháng (tùy theo năng lực ứng viên)
- Thưởng theo dự án
- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động
- Lương tháng 13, Thưởng lễ tết... và các phúc lợi khác: sinh nhật, du lịch, ... theo quy định của công ty
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết... theo quy định
- Thử việc: Tối thiểu trong 1 tháng, tối đa 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP

Công ty Cổ phần Thương mại và Ứng dụng Công nghệ TP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 489 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

