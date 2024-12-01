Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mitsubishi Việt Hồng, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thống kê và tổng hợp số liệu hàng hóa đã bán, hàng tồn kho của công ty.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu khách hàng.

- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Theo dõi doanh thu chi phí hiệu quả tại các bộ phận.

- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của doanh thu, chi phí, kiểm soát hoạt động quỹ, kho tại công ty

- Giao dịch BHXH, cơ quan thuế.

- Nhập dữ liệu mua vào, bán ra, bảng kê chi tiết hóa đơn bán ra

- In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Các công việc khác theo phân công công việc của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan

- Độ tuổi dưới 40

- Là người cẩn thận, tỷ mỉ, có khả năng tổ chức sắp xếp công việc rõ ràng

- Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, nắm rõ các quy định về kế toán và Thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13 – 15 triệu

Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục

Cơ hội thăng tiến

BHXH Theo quy định Luật lao động

Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....

