Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY
- Hà Nội: Số 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu
Ghi chép và lưu trữ các chứng từ kế toán, hóa đơn, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ của công ty.
Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.
Cập nhật chi phí phát sinh thu, chi hằng ngày. Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.
Phối hợp với công ty kế toán dịch vụ cung cấp hóa đơn- chứng từ nếu cần.
Theo dõi chấm công và lập bảng lương & thưởng hàng tháng cho nhân viên công ty.
Theo dõi chấm công – điểm danh học viên - giảng viên.
Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế toàn hệ thống.
Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu của Công ty.
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm là vị trí Kế toán trưởng.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan
Giới tính: Nữ
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
