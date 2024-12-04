Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Ghi chép và lưu trữ các chứng từ kế toán, hóa đơn, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu các khoản thu chi, công nợ của công ty.

Theo dõi công nợ và làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.

Cập nhật chi phí phát sinh thu, chi hằng ngày. Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.

Phối hợp với công ty kế toán dịch vụ cung cấp hóa đơn- chứng từ nếu cần.

Theo dõi chấm công và lập bảng lương & thưởng hàng tháng cho nhân viên công ty.

Theo dõi chấm công – điểm danh học viên - giảng viên.

Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế toàn hệ thống.

Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/ kế toán nội bộ

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm là vị trí Kế toán trưởng.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan

Giới tính: Nữ

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ âm nhạc TYGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

