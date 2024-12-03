Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Theo dõi, kiểm tra chi phí phát sinh của từng dự án dựa trên hồ sơ dự toán, quyết toán công trình.(Theo công trình được phân công)

- Kiểm soát việc tập hợp chứng từ, kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán định khoản.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, các loại thuế, nghiệp vụ khác.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (nhập - xuất - tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

- Theo dõi chi phí sản xuất dở dang và tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm.

- Lập tờ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo phát sinh từng lần.

- Khai báo công cụ dụng cụ, các khoản chi phí trả trước, tài sản cố định để thực hiện phân bổ chi phí và trích khấu hao hàng tháng.

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng

- Lập các báo cáo nội bộ.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công

'- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính, kế toán.

- Số năm kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán Tổng hợp.

- Nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về thuế và quán lý tài chính, hạch toán kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Uu tiên có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

- Có trách nhiệm, tự giác và tinh thần cầu tiến

'- Mức lương Gross: 16tr-18tr và theo năng lực

- Thưởng tháng 13 theo quy định

- Thưởng hiệu quả công việc

- Đóng bảo hiểm theo quy định.

- Được trang bị đầy đủ máy tính và các công cụ phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện và luôn tạo động lực cũng như sự chủ động của các cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

