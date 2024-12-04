Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 16

- 18 Galaxy 01 KĐT Ngân Hà Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn, đối chiếu công nợ với khách hàng và các nhà cung cấp.
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ các tài liệu chứng từ .
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, làm hồ sơ hoàn thuế của công ty.
- Lập báo cáo tổng hợp, tờ khai thuế GTGT; Lập BCTC, báo cáo thuế TNCN, báo cáo thuế TNDN,...
- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế.
- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.
- Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản.
- Xây dựng lại hệ thống quy trình kế toán và kế toán nội bộ.
- Làm các công việc , báo cáo liên quan theo chỉ đạo của giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.
- Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp > 2 năm. Ưu tiên từng làm công ty lĩnh vực sản xuất
- Có kinh nghiệm làm hoàn thuế GTGT , đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: nắm vững , sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.
- Am hiểu và nắm vững Luật Kế toán , các quy định về thuế, các quy chế, quy định làm việc với cơ quan thuế.
- Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và luật kế toán mới.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14 - 16 triệu/tháng + Phụ cấp (hoặc thoả thuận theo năng lực)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ khác như: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, Thưởng % KPI... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đội 8, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

