Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, ngõ 31 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý toàn bộ dữ liệu trong sổ kế toán, bao gồm việc phân tích, ghi chép, phản ánh, thống kê các dữ liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu chi của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán chính xác, kịp thời

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc ra quyết định về tài chính, kế toán

Tính lại trị giá hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng hóa bán, khấu hao tài sản cố định,...

Kiểm soát và theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.

Lập các báo cáo kinh doanh nội bộ hàng tháng, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Phân công và giám sát công việc của các kế toán viên.

Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót của doanh nghiệp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, ưu tiên biết sd phần mềm Amis

Hiểu biết về luật kế toán, thuế hiện hành

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc, kỹ năng quản lý đội nhóm tốt

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm, ưu tiên lĩnh vực F&B

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15 - 20 tr + phụ cấp, thưởng khác

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, teambuilding hàng năm

Được sử dụng các dịch vụ của khách sạn/nhà hàng với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ

