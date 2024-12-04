Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
- Hà Nội: Số 1, ngõ 31 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý toàn bộ dữ liệu trong sổ kế toán, bao gồm việc phân tích, ghi chép, phản ánh, thống kê các dữ liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp
Theo dõi, kiểm soát các khoản thu chi của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán chính xác, kịp thời
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc ra quyết định về tài chính, kế toán
Tính lại trị giá hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng hóa bán, khấu hao tài sản cố định,...
Kiểm soát và theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.
Lập các báo cáo kinh doanh nội bộ hàng tháng, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Phân công và giám sát công việc của các kế toán viên.
Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót của doanh nghiệp
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, ưu tiên biết sd phần mềm Amis
Hiểu biết về luật kế toán, thuế hiện hành
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc, kỹ năng quản lý đội nhóm tốt
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm, ưu tiên lĩnh vực F&B
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, teambuilding hàng năm
Được sử dụng các dịch vụ của khách sạn/nhà hàng với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ
