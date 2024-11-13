Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo định kỳ;

· Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế;

· Báo cáo tình hình công nợ định kì hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc;

· Theo dõi, tổng hợp công nợ phải trả của từng dự án;

· Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;

· Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

· Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;

· Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định;

· Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty và trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 -35 tuổi;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán;

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp;

Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm kế toán tại các công ty về xây dựng, bất động sản;

Sử dụng phần mềm Kế toán, phần mềm Microsoft Ofice Word/excel thành thạo

Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Hấp dẫn so thị trường)

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

