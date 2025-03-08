Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B46, LK 19A khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông - Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Theo dõi tình hình thu, chi

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, khách hàng, phải thu và phải trả

- Tính lương, chấm công nhân viên

- Xuất HĐ Trên phầm mềm

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ, hóa đơn đầu ra, vào

- Lập nộp từ khai GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN Hàng quý và làm BCTC cuối năm

- Lập nộp các BCQT nội bộ theo yêu cầu của BLĐ cty

- Làm các thủ tục, chế độ liên quan đến BHXH

- Làm báo cáo gửi BGĐ công ty và quản lý.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

- Lương: từ 10-12 triệu

- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa

- Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc

- Thưởng lễ tết và lương tháng 13, theo quy định của nhà nước

- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành

