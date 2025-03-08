Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
- Hà Nội:
- B46, LK 19A khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Theo dõi tình hình thu, chi
- Theo dõi, đối chiếu công nợ, khách hàng, phải thu và phải trả
- Tính lương, chấm công nhân viên
- Xuất HĐ Trên phầm mềm
- Kiểm tra, rà soát hồ sơ, hóa đơn đầu ra, vào
- Lập nộp từ khai GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN Hàng quý và làm BCTC cuối năm
- Lập nộp các BCQT nội bộ theo yêu cầu của BLĐ cty
- Làm các thủ tục, chế độ liên quan đến BHXH
- Làm báo cáo gửi BGĐ công ty và quản lý.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: từ 10-12 triệu
- Phụ cấp 1 bữa ăn trưa
- Đóng BHXH sau 2 tháng làm việc
- Thưởng lễ tết và lương tháng 13, theo quy định của nhà nước
- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
