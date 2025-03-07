Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ G2 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý số liệu tài chính: Thống kê, tổng hợp dữ liệu hàng hóa đã bán, hàng tồn kho; theo dõi doanh thu, chi phí và hiệu quả tài chính từng bộ phận.

- Hạch toán kế toán: Thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định (TSCĐ).

- Kiểm soát tài chính: Kiểm tra, đối chiếu số liệu nội bộ và dữ liệu khách hàng, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của doanh thu – chi phí.

- Quản lý công nợ: Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập báo cáo tài chính: Định kỳ hàng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Quản lý hoạt động kế toán: Kiểm soát hoạt động quỹ, kho, lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Giao dịch cơ quan nhà nước: Làm việc với BHXH, cơ quan thuế, thực hiện kê khai thuế.

- Hỗ trợ nghiệp vụ: Nhập dữ liệu mua vào – bán ra, tổng hợp hóa đơn, in sổ sách kế toán.

Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

- Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững quy định về kế toán và thuế.

- Kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá số liệu tài chính tốt.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao. Đặc biệt phải trung thực.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ G2 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương 12 – 16 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng hiệu suất.

- Phúc lợi đầy đủ: Lương tháng 13, thưởng cuối năm, bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tăng lương định kỳ dựa trên thành tích và đóng góp.

- Làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp, năng động, yêu nghề.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ G2 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin