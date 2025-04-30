Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 57km5, đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên sổ, kiểm tra sổ sách, cân đối lãi lỗ.

Cùng với dịch vụ kế toán thuế của công ty lập, kiểm tra tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN... nộp cho cơ quan thuế

Trực tiếp cùng đơn vị dịch vụ kế toán thuế để giải quyết các việc liên quan đến thuế của công ty

Soạn thảo hợp đồng và tham vấn hợp đồng cho ban lãnh đạo

Thường xuyên cập nhật các văn bản, thông tư, nghị định ... về chuyên ngành kế toán.

Quản lý nhân sự và phân công công việc cho phòng kế toán

Hợp tác và điều phối công việc với ban lãnh đạo của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, chịu khó học hỏi và có tính cầu tiến.

Sử dụng thành thạo MISA là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 15 triệu /tháng

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 7

Tham gia: BHXH, BHYT theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.