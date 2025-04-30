Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC
- Hải Phòng: 57km5, đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên sổ, kiểm tra sổ sách, cân đối lãi lỗ.
Cùng với dịch vụ kế toán thuế của công ty lập, kiểm tra tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN... nộp cho cơ quan thuế
Trực tiếp cùng đơn vị dịch vụ kế toán thuế để giải quyết các việc liên quan đến thuế của công ty
Soạn thảo hợp đồng và tham vấn hợp đồng cho ban lãnh đạo
Thường xuyên cập nhật các văn bản, thông tư, nghị định ... về chuyên ngành kế toán.
Quản lý nhân sự và phân công công việc cho phòng kế toán
Hợp tác và điều phối công việc với ban lãnh đạo của công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, chịu khó học hỏi và có tính cầu tiến.
Sử dụng thành thạo MISA là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 7
Tham gia: BHXH, BHYT theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
