Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ kế toán trưởng/ KT tổng hợp dưới sự hướng dẫn để thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ

Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho, lập hoá đơn bán hàng hàng theo quy định.

Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán

Hỗ trợ thực hiện các công viêc: Kế toán kho, công nợ, phải thu, phải trả, thuế, ngân hàng...

Hỗ trợ công việc khác thuộc phạm vi công việc chuyên môn.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có định hướng làm nghề Kế toán hoặc đang quan tâm nghề Kế toán

Là sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường

Có kỹ năng tính toán, phân tích tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán

Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Linh hoạt lựa chọn thời gian Sáng/ Chiều hoặc các ngày trong tuần. Linh hoạt 50% thời gian trong tuần

Được tham gia triển khai quy trình thực tế tại phòng: quy chế tài chính, quy trình làm hồ sơ thuế, quy trình làm giá thành....

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Kế toán: Công nợ, Bán hàng, thanh toán, phải thu, thuế...

Trải nghiệm công việc các vị trí trong bộ phận TCKT

Thu nhập thực tập sinh: 2.000.000 - 3,000,000 VNĐ

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

