Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ kế toán trưởng/ KT tổng hợp dưới sự hướng dẫn để thực hiện các công việc sau:
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, phân bổ chi phí hàng kỳ
Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của kho, lập hoá đơn bán hàng hàng theo quy định.
Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán
Hỗ trợ thực hiện các công viêc: Kế toán kho, công nợ, phải thu, phải trả, thuế, ngân hàng...
Hỗ trợ công việc khác thuộc phạm vi công việc chuyên môn.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng làm nghề Kế toán hoặc đang quan tâm nghề Kế toán
Là sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường
Có kỹ năng tính toán, phân tích tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán
Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Linh hoạt lựa chọn thời gian Sáng/ Chiều hoặc các ngày trong tuần. Linh hoạt 50% thời gian trong tuần
Được tham gia triển khai quy trình thực tế tại phòng: quy chế tài chính, quy trình làm hồ sơ thuế, quy trình làm giá thành....
Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Kế toán: Công nợ, Bán hàng, thanh toán, phải thu, thuế...
Trải nghiệm công việc các vị trí trong bộ phận TCKT
Thu nhập thực tập sinh: 2.000.000 - 3,000,000 VNĐ
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
