Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán tổng hợp

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thu thập chứng từ hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, xuất hóa đơn và gửi đề nghị thanh toán cho khách hàng
Theo dõi công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Giao dịch ngân hàng và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Tư vấn cho khách hàng và các bộ phận khác trong Công ty
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TC.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên
Từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp
Có Chứng chỉ đại lý thuế hoặc Chứng chỉ Kế toán trưởng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dịch vụ Kế toán hoặc làm doanh nghiệp FDI
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, PPT
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, chăm chỉ, cầu tiến
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty
Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch
Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ...
Tham gia nhiều hoạt động văn hoá gắn kết của công ty: Party, teambuilding ...
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và nhiều cơ hội thăng tiến.
Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

