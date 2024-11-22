Tuyển Kế toán tổng hợp Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Kiểm tra và hạch toán chi phí, doanh thu hàng ngày.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Theo dõi công nợ khách hàng, lớp học, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
- Lập tờ khai, báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm, báo cáo giải trình chi tiết.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của các cơ sở trong hệ thống.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm,đối tác....
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các cơ sở khi có yêu cầu.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Tổ chức, chuẩn bị hậu cần hội họp, hội thảo, các sự kiện của công ty.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Độ tuổi: 23 - 30 tuổi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lương, báo cáo thuế, có kinh nghiệm quyết toán thuế.
- Tư duy nhanh nhẹn làm việc có hệ thống.
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (word, excel, powerpoint, outlook, email), sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, thuế...
- Có laptop cá nhân.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ (Có thể thỏa thuận). Thử việc 2 tháng.
- Có thưởng thâm niên cho nhân sự gắn bó trên 2 năm từ 1.000.000 VNĐ.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có tăng thêm phép theo số năm gắn bó), chế độ hiếu hỉ, sinh nhật.
- Tham gia các buổi team building, du lịch 1-2 lần/năm, liên hoan hàng tháng cùng Trung tâm.
- Được tham gia học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học tại AROMA.
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

