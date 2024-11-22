Tuyển Kế toán tổng hợp Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

- Kiểm tra và hạch toán chi phí, doanh thu hàng ngày.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Theo dõi công nợ khách hàng, lớp học, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập tờ khai, báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm, báo cáo giải trình chi tiết.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của các cơ sở trong hệ thống.

- Làm việc với các cơ quan nhà nước, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm,đối tác....

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các cơ sở khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Tổ chức, chuẩn bị hậu cần hội họp, hội thảo, các sự kiện của công ty.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Độ tuổi: 23 - 30 tuổi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lương, báo cáo thuế, có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Tư duy nhanh nhẹn làm việc có hệ thống.

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (word, excel, powerpoint, outlook, email), sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, thuế...

- Có laptop cá nhân.

- Lương cứng: 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ (Có thể thỏa thuận). Thử việc 2 tháng.

- Có thưởng thâm niên cho nhân sự gắn bó trên 2 năm từ 1.000.000 VNĐ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có tăng thêm phép theo số năm gắn bó), chế độ hiếu hỉ, sinh nhật.

- Tham gia các buổi team building, du lịch 1-2 lần/năm, liên hoan hàng tháng cùng Trung tâm.

- Được tham gia học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học tại AROMA.

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

