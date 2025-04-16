Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 20 Triệu

Mức lương 20 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 20 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)

Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Ưu tiên ứng viên từng làm kế toán công ty xây dựng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Đã ổn định gia đình

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là excel

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo..

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (Công ty đóng bảo hiểm 100% mức lương cơ bản)

Được hưởng chính sách tăng lương định kỳ, xét điều chỉnh lương đầu năm

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

