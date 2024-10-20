Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN
- Hải Phòng: Số 360 Tân Hà
- Lãm Hà
- Kiến An, Kiến An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Theo dõi, quản lý và phân tích các khoản thu chi của công ty
Kiểm soát và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo quản trị nội bộ
Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập, xử lý thông tin tài chính
Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Có kiến thức vững về kế toán tài chính và kế toán quản trị
Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu có năng lực tốt
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
