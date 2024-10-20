Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 360 Tân Hà - Lãm Hà - Kiến An, Kiến An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm Theo dõi, quản lý và phân tích các khoản thu chi của công ty Kiểm soát và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán Tổng hợp số liệu, lập báo cáo quản trị nội bộ Phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập, xử lý thông tin tài chính Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán của công ty Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính Có kiến thức vững về kế toán tài chính và kế toán quản trị Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu có năng lực tốt Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PVC TRƯỜNG THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.