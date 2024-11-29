Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 78 Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
- Đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn nháp
- Nhập kho thành phẩm, xuất kho hàng hóa
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 1 tháng, được hưởng 80% lương chính thức, được đào tạo qua công việc
- Sau 1 tháng thử việc lương 100%
- Đóng bảo hiểm theo quy định, phụ cấp theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR
