Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 78 Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Đối chiếu công nợ, xuất hóa đơn nháp

- Nhập kho thành phẩm, xuất kho hàng hóa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có thể đào tạo thêm

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 1 tháng, được hưởng 80% lương chính thức, được đào tạo qua công việc

- Sau 1 tháng thử việc lương 100%

- Đóng bảo hiểm theo quy định, phụ cấp theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Cung Ứng Dịch Vụ VISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin