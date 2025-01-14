Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
- Hà Nội: CTT4
- 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tiếp nhận chứng từ thanh toán của các bộ phận, kiểm tra, kiểm soát và thực hiện thanh toán .
Hạch toán toàn bộ các ghi nhận phát sinh chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán.
Lập chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ và phân bổ .
Kiểm tra, đối chiếu các tài khoản chi tiết và tổng hợp.
Thực hiện các công tác liên quan đến thanh toán chi phí của công ty, giao dịch với ngân hàng.
Phân loại và hạch toán và hoàn thiện chứng từ, sổ sách sổ thuế.
Làm các báo cáo thuế định kỳ tháng/quý/năm chính xác, đúng quy định của nhà nước.
Hỗ trợ, tham gia công tác kiểm kê toàn công ty khi có phát sinh.
Cập nhật kịp thời các quy định của nhà nước liên quan đến công tác kế toán để kịp thời tư vấn hỗ trợ cùng kế toán trưởng hoàn thành các công tác liên quan đến kế toán.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu từ 2 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp công ty về sản xuất hoặc thương mại.
Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, tin học văn phòng,...
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên am hiểu các nền tảng bán hàng trên các kênh mạng xã hội.
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành: Kế Toán, Kiểm Toán.
Tuổi: từ 25 tuổi đến 35 tuổi
từ 25 tuổi đến 35 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...
Teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
Trà sữa, liên hoan do công ty chi trả hàng tháng
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI