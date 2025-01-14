Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập, kiểm tra, sử dụng và sắp xếp lưu trữ hóa đơn, chứng từ, bảo mật số liệu kế toán theo quy định của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Rà soát sổ kế toán, đề xuất các bút toán điều chỉnh
Lập các bảng kê thuế hàng tháng, quý
Lập báo cáo tài chính theo quy định
Cập nhật chính sách thuế, kế toán mới
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Ưu tiên Có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực xây dựng
Muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Ưu tiên Có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực xây dựng
Muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 12-15 triệu ( trao đổi khi đến phỏng vấn)
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT
Lương thưởng tháng 13, môi trường làm việc chuyên nghiệp rõ ràng.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT
Lương thưởng tháng 13, môi trường làm việc chuyên nghiệp rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI