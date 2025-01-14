Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Ecogreen 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập, kiểm tra, sử dụng và sắp xếp lưu trữ hóa đơn, chứng từ, bảo mật số liệu kế toán theo quy định của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Rà soát sổ kế toán, đề xuất các bút toán điều chỉnh

Lập các bảng kê thuế hàng tháng, quý

Lập báo cáo tài chính theo quy định

Cập nhật chính sách thuế, kế toán mới

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên Có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực xây dựng

Muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 12-15 triệu ( trao đổi khi đến phỏng vấn)

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT

Lương thưởng tháng 13, môi trường làm việc chuyên nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin