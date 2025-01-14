Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Xuất hóa đơn, kiểm duyệt chi phí.

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ sổ sách đáp ứng công tác kế toán phù hợp với quy định của công ty và nhà nước.

- Quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế.

- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo đầu tư,báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng cao đẳng trở lên các ngành tài chính, kế toán;

Có trên 03 kinh nghiệm kế toán

Biết tiếng Trung; chăm chỉ, trung thực, giao tiếp tốt

Ưu tiên có thêm kinh nghiệm về logistic

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, nghỉ phép.... theo quy định của Nhà nước.

Phụ cấp điện thoại, nhà ở, và đi lại

Phụ cấp

Thưởng cuối năm và đánh giá tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM

