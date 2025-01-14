Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM
- Hà Nội: Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Xuất hóa đơn, kiểm duyệt chi phí.
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ sổ sách đáp ứng công tác kế toán phù hợp với quy định của công ty và nhà nước.
- Quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế.
- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan.
- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo đầu tư,báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 03 kinh nghiệm kế toán
Biết tiếng Trung; chăm chỉ, trung thực, giao tiếp tốt
Ưu tiên có thêm kinh nghiệm về logistic
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp điện thoại, nhà ở, và đi lại
Phụ cấp
Thưởng cuối năm và đánh giá tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MATSUO-HORSENSE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI