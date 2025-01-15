Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Thực hiện rà soát đối chiếu lại số dư tất cả các tài khoản kế toán, phát hiện chênh lệch, đề xuất xử lý.
Kiểm soát các công việc của các kế toán công nợ, kiểm soát việc hạch toán các bút toán của kế toán viên, kế toán dự án
Phối hợp với các Kế toán viên kiểm soát số liệu kế toán
Hạch toán, tính toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý
Tính toán các khoản chênh lệch tỷ giá
Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...
Kiểm soát công nợ khối văn phòng công ty
Theo dõi ngân sách, thực hiện. đưa ra những giải trình phù hợp khi có bất thường
Cùng Kế toán trưởng tham gia giải trình số liệu với kiểm toán, Ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng khác.
Phối hợp làm việc với các phòng ban nội bộ, đối tác.
Các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kế toán Tổng hợp thuộc lĩnh vực sàn thương mại điện tử, bán lẻ, (thương mại XNK là lợi thế), logistic, chuyển phát nhanh, sản xuất và dịch vụ phần mềm,...
Khả năng kiểm soát doanh thu, giá vốn, chi phí tốt
Khả năng lập Báo cáo quản trị, báo cáo Thuế, lập Báo cáo tài chính tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng nhận diện và kiểm soát rủi ro
Kỹ năng thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu
Ứng viên trong dải năm sinh 9x.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...
Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Review lương 1-2 lần/ năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm
Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
