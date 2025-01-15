Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Thực hiện rà soát đối chiếu lại số dư tất cả các tài khoản kế toán, phát hiện chênh lệch, đề xuất xử lý.
Kiểm soát các công việc của các kế toán công nợ, kiểm soát việc hạch toán các bút toán của kế toán viên, kế toán dự án
Phối hợp với các Kế toán viên kiểm soát số liệu kế toán
Hạch toán, tính toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý
Tính toán các khoản chênh lệch tỷ giá
Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...
Kiểm soát công nợ khối văn phòng công ty
Theo dõi ngân sách, thực hiện. đưa ra những giải trình phù hợp khi có bất thường
Cùng Kế toán trưởng tham gia giải trình số liệu với kiểm toán, Ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng khác.
Phối hợp làm việc với các phòng ban nội bộ, đối tác.
Các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp, nắm rõ Luật Kế toán và các chuẩn mực Kế toán.
Có kinh nghiệm kế toán Tổng hợp thuộc lĩnh vực sàn thương mại điện tử, bán lẻ, (thương mại XNK là lợi thế), logistic, chuyển phát nhanh, sản xuất và dịch vụ phần mềm,...
Khả năng kiểm soát doanh thu, giá vốn, chi phí tốt
Khả năng lập Báo cáo quản trị, báo cáo Thuế, lập Báo cáo tài chính tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng nhận diện và kiểm soát rủi ro
Kỹ năng thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu
Ứng viên trong dải năm sinh 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)
Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...
Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Review lương 1-2 lần/ năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm
Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.
Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

