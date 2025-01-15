Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Thực hiện rà soát đối chiếu lại số dư tất cả các tài khoản kế toán, phát hiện chênh lệch, đề xuất xử lý.

Kiểm soát các công việc của các kế toán công nợ, kiểm soát việc hạch toán các bút toán của kế toán viên, kế toán dự án

Phối hợp với các Kế toán viên kiểm soát số liệu kế toán

Hạch toán, tính toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý

Tính toán các khoản chênh lệch tỷ giá

Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...

Kiểm soát công nợ khối văn phòng công ty

Theo dõi ngân sách, thực hiện. đưa ra những giải trình phù hợp khi có bất thường

Cùng Kế toán trưởng tham gia giải trình số liệu với kiểm toán, Ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng khác.

Phối hợp làm việc với các phòng ban nội bộ, đối tác.

Các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp, nắm rõ Luật Kế toán và các chuẩn mực Kế toán.

Có kinh nghiệm kế toán Tổng hợp thuộc lĩnh vực sàn thương mại điện tử, bán lẻ, (thương mại XNK là lợi thế), logistic, chuyển phát nhanh, sản xuất và dịch vụ phần mềm,...

Khả năng kiểm soát doanh thu, giá vốn, chi phí tốt

Khả năng lập Báo cáo quản trị, báo cáo Thuế, lập Báo cáo tài chính tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng nhận diện và kiểm soát rủi ro

Kỹ năng thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu

Ứng viên trong dải năm sinh 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ

Thưởng tháng lương 13, 14 (theo tình hình sản xuất kinh doanh)

Thưởng hiệu suất, thưởng dự án...

Chế độ đãi ngộ dành cho CBNV và người thân hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Review lương 1-2 lần/ năm

Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm

Được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn do công ty tổ chức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao.

Chế độ làm việc 5 ngày/ tuần. Từ 8h00 - 17h30 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin