Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN THÀNH HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

I.CÔNG VIỆC

- Thực hiện các công việc chuyên môn của KTTH;

- Lập BCTC và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ;

- Theo dõi, đối chiếu công nợ giữa Chủ đầu tư – phí môi giới đơn vị phát triển; công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả, tính hoa hồng;

- Lập kế hoạch thanh toán, ước tính dòng tiền dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án;

- Tổng hợp và theo dõi chi phí các dự án, các khoản đầu tư;

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu/ NCC/ nội bộ theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của Công ty;

- Phối hợp tiến kiểm soát thành lập các bảng theo dõi ngày công của nhân lực để tính toán tiền công Dự án; báo cáo nội bộ để phục vụ cho yêu cầu BGĐ;

- Lấy hóa đơn đầu vào cho công trình xây dựng để giải trình từng số liệu của công trình khi được yêu cầu kiểm tra hay khi quyết toán.

- Review hợp đồng, phối hợp bộ phận thu mua liên hệ, đàm phán hợp đồng quy trình thanh toán;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của của Ban Giám Đốc (Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

II. CÔNG VIỆC HỖ TRỢ