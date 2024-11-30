Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Công việc hàng ngày
Tập hơp tất cả các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh diễn ra trong ngày.
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
Ghi chép, hạch toán lên sổ kế toán: phiếu thu, chi, báo nợ, báo có, phiếu kế toán khác...
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ.
Đối chiếu sổ công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Đối soát công nợ với hãng vận chuyển.
Kiểm kê các khoản doanh thu cửa hàng trong ngày.
2. Công việc hàng quý
Lập và nộp tờ khai thuế GTGT/nộp tiền thuế nếu phát sinh.
Lập và nộp tờ khai thuế TNCN/nộp tiền thuế nếu phát sinh.
Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Tạm tính và nộp thuế TNDN (nếu lũy kế đến quý lãi)
Lập báo cáo tài chính/báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ.
3. Công việc hàng năm
Nộp tiền thuế môn bài.
Kiểm kê quỹ.
Kiểm kê hàng tồn kho.
Đối chiếu công nợ với các khách hàng/ nhà cung cấp.
Các thủ tục đối chiếu sổ sách khác: tiền gửi, tình hình tính và phân bổ khấu hao....
Lập và nộp báo cáo tài chính.
Quyết toán thuế TNDN, TNCN.
Nộp thuế phát sinh.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tổng hợp.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, ra quyết định.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công ty sản xuất.
- Thành thạo làm báo cáo tài chính và đã tham gia quyết toán thuế.
- Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;
- Lập thành thạo Báo cáo tài chính.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật.
- Phụ cấp ăn trưa.
- Thưởng doanh thu theo tháng quý năm, thưởng các ngày lễ tết...
- Tham gia các buổi party theo ngày lễ.
- Được xem xét tăng lương 1 năm/1 lần.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Các chính sách phúc lợi khác của công ty.
- Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

