Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ống Thép Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự E24 - N05C Khu đô thị Dịch Vọng, ngõ 6 phố Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi – quản lý hợp đồng, dự toán công trình

- Theo dõi các khoản chi phí

- Hạch toán: Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ - chính xác của các chứng từ kế toán trước ghi sổ - hạch toán

- Lập báo cáo định kỳ theo quy định của doanh nghiệp

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận đảm bảo đạt mục tiêu của bộ phận đề ra

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm Missa, đã kết hôn.

- Ưu tiên kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

- Chịu được áp lực trong công việc cao

- Cẩn thận, trung thực, muốn gắn bó lâu dài

- Có kinh nghiệm làm ở cty xây dựng hoặc chủ đầu tư dự án bất động sản là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Ống Thép Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 12 triệu, tùy theo năng lực thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn;

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7; từ 08h đến 17h (trưa nghỉ từ 12h – 13h).

- Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ; Theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ống Thép Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.