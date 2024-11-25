Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BELI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CHUNG CƯ 5A - 7A LÊ ĐỨC THỌ, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

JD tuyển dụng Kế toán tổng hợp công ty BELITAX, ưu tiên tuyển nhân sự biết chạy sản xuất.

1. Mô tả công việc Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp: Người giữ vai trò kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm đối với việc ghi nhận, đánh giá và thống kê một cách tổng quát các dữ liệu và số liệu trên tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính dựa theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

2. Các công việc cụ thể

– Lập các chứng từ kế toán phát sinh. Thu thập ( có kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp), tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh bằng phần mềm kế toán (MISA).

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

– Hạch toán dữ liệu vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ khác có liên quan; hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế phát sinh... theo quy định;

– Lập và nộp các tờ khai, báo cáo theo quy định của Thuế/ cơ quan có chức năng trong trường hợp doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng, quý, năm.; Lưu trữ dữ liệu kế toán , in và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định;

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV;

– Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định công nợ và đề xuất các kế hoạch thanh toán, dự phòng ( Công nợ sẽ có bộ phận vận hành hỗ trợ );

– Lập báo cáo quản trị tháng/quý/năm theo yêu cầu của ban lãnh đạo;

– Tạo bảng tính lương, bảng tính lương làm thêm giờ, chế độ bảo hiểm, các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác để trả cho người lao động;

– Tham gia phối hợp công tác lập/kiểm tra/thực hiện các Hợp đồng đầu ra, đầu vào, hồ sơ thầu. Lưu trữ các Hợp đồng đầu ra , đầu vào và các giấy tờ khác có liên quan;

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giới tính: Nữ.

4. Quy chế công ty

Thời gian làm việc:

Sáng: 8:30 - 12:00

Chiều: 13:00 - 17:30

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các chương trình Microsoft Office và Thành thạo ít nhất 01 phần mềm kế toán misa, fast, chưa biết được đào tạo, hướng dẫn.

- Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế...

- Có kiến thức cơ bản về pháp luật thuế, nếu chưa có kiến thức được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ Thuế, chính sách thuế

- Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán; Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí KT Thuế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BELI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

• Mức lương từ 8.000.000đ – 12.000.000đ ( thỏa thuận theo năng lực)

• Lương doanh số,Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định của công ty

• BHXH, BHYT theo quy định pháp luật

• 12 ngày phép/năm

Du lịch 1 năm / lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BELI

