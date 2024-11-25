Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của chứng từ thanh toán;

2. Cân đối thuế đầu vào, đầu ra của hệ thống;

3. Kiểm tra hạch toán kế toán của các kế toán viên và định khoản các nghiệp vụ kinh tế tổng hợp của Công ty; hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh, VP đại diện, đơn vị trực thuộc hằng ngày chính xác, đầy đủ, kịp thời;

4. Lập, trình, nộp các loại báo cáo Thuế đúng qui định của cơ quan Thuế, Thống kê, Sở Xây dựng, Ngân hàng; Kiểm toán....

5. Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định

6. Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu

7. Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp ưu tiên làm trong lĩnh vực BĐS.

- Thành thạo excel, phần mềm Misa.

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Có kinh nghiệm làm Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị,...

- Ưu tiên Nữ sinh năm từ 1995-2000, có kinh nghiệm làm việc tại công ty BĐS.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

'- Lương cứng:15.000.000-20.000.000VNĐ

- Thử việc: 2 tháng tùy theo năng lực

- Hỗ trợ chi phí gửi xe

- Thời gian làm việc: 8h30-12h00, 13h30-17h30, làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh.

- Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Du lịch, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ, Ốm đau ...

- Định kỳ hàng năm xét duyệt tăng lương

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

