Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45A

- Ngõ 59 Hoàng Cầu

- Ô Chợ Dừa

- Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty
Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các báo cáo tài chính.
Điều hành, giám sát đội ngũ kế toán và phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ trong việc quản lý tài chính của công ty.
Giám sát và đảm bảo các hoạt động kế toán hằng ngày như hạch toán, lập hóa đơn, nhập liệu, thanh toán và nhận tiền, kiểm tra chứng từ.
Đảm bảo các khoản thu, chi, và công nợ được thực hiện chính xác và đúng thời hạn.
Xây dựng và triển khai các quy trình, chính sách kế toán trong công ty.
Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ trong các hoạt động tài chính và kế toán.
Phối hợp với các cơ quan kiểm toán trong việc kiểm tra và xác minh các báo cáo tài chính của công ty.
Tư vấn cho ban giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán và các chiến lược tài chính của công ty.
Cung cấp các thông tin tài chính kịp thời và chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành nghề khác tương đương
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Am hiểu thủ tục, chế độ kế toán và luật hiện hành;
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo;
Thành thạo phần mềm misa;
Có khả năng tự tổ chức và kiểm soát công việc;
Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tài chính là một lợi thế.
Chịu được áp lực cao trong công việc;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 17.000.000 – 20.000.000 đồng + Phụ cấp
Thời gian: 9h00 – 17h30 (7.5h/ngày). Từ Thứ 2 - hết sáng thứ 7.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia các hoạt động Team Bulding, outing trip... và các hoạt động khác của công ty.
Tham gia các lớp đào tạo tuỳ theo tính chất và yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 45A, Ngõ 59 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

