Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A
Mức lương
9 - 10 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 USD
• Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm
• Lập Báo cáo thuế hàng tháng (Thuế TNCN, GTGT)
• Quyết toán thuế TNCN, TNDN (hàng năm)
• Theo dõi tài sản
• Tách chi phí
• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn.
• Chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
• Một số công việc quản trị theo yêu cầu của cấp trên
• Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được ghi nhận đúng và kịp thời.
Với Mức Lương 9 - 10 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✓ Giới tính: Nữ
✓ Độ tuổi: Sinh năm 2000 trở lên
✓ 1 năm ở vị trí tương đương – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Thuế
✓ Cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
✓ Thành thạo vi tính văn phòng: excel, word, phần mềm kế toán misa, Các phần mềm về khai báo thuế.
✓ Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h45, nghỉ thứ 7 xen kẽ.
Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A Thì Được Hưởng Những Gì
