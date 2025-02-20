Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 USD

Mức lương 9 - 10 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 USD

• Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm

• Lập Báo cáo thuế hàng tháng (Thuế TNCN, GTGT)

• Quyết toán thuế TNCN, TNDN (hàng năm)

• Theo dõi tài sản

• Tách chi phí

• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn.

• Chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

• Một số công việc quản trị theo yêu cầu của cấp trên

• Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được ghi nhận đúng và kịp thời.

Với Mức Lương 9 - 10 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Giới tính: Nữ

✓ Độ tuổi: Sinh năm 2000 trở lên

✓ 1 năm ở vị trí tương đương – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Thuế

✓ Cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

✓ Thành thạo vi tính văn phòng: excel, word, phần mềm kế toán misa, Các phần mềm về khai báo thuế.

✓ Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h45, nghỉ thứ 7 xen kẽ.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin