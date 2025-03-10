Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Mảng công việc Kế toán tổng hợp (70%):

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên hệ thống;

Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi;

Kiểm tra, định khoản nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng sau khi xong báo cáo tháng;

Lập Báo cáo, hồ sơ Thuế;

Thực hiện lưu trữ chứng từ giao dịch, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định;

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

2. Mảng công việc hành chính (30%)

Thực hiện các công việc mua sắm, quản lý hành chính văn phòng;

Công tác văn thư - lưu trữ;

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán;

Kinh nghiệm: 3-5 năm trong cùng lĩnh vực.

Có tư duy logic, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề;

Có kỹ năng giao tiếp;

Có kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Thành thạo phần mềm kế toán;

Có sở thích làm việc chi tiết, tập trung tại văn phòng; chịu khó và nhanh nhẹn trong xử lý công việc;

Tinh thần cầu thị và ham học hỏi.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương và thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 730.000 VND/tháng

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

