Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
- Bình Dương: 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng
- Ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Theo dõi, hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho.
- Kiểm soát và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán.
- Lập kế hoạch thanh toán định kỳ, đảm bảo dòng tiền ổn định.
- Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho, định kỳ, kiểm kê kho
- Hạch toán các chi phí liên quan.
- Đảm bảo số liệu tồn kho chính xác, phù hợp với thực tế.
- Theo dõi và kiểm soát chi phí hoạt động, đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí.
- Lập báo cáo tài chính nội bộ, phân tích tình hình kinh doanh.
- Hỗ trợ xây dựng quy trình, chính sách kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết và quen thuộc với Kế toán quốc tế (IFRS/US GAAP...) hoặc ACCA và Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Thành thạo phần mềm kế toán (AMIS, FAST, ECOUNT,…) và Excel
Tiếng Anh nghe nói đọc viết trình độ trung cấp
Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
