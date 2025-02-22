Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

- Ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Theo dõi, hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho.

- Kiểm soát và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán.

- Lập kế hoạch thanh toán định kỳ, đảm bảo dòng tiền ổn định.

- Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho, định kỳ, kiểm kê kho

- Hạch toán các chi phí liên quan.

- Đảm bảo số liệu tồn kho chính xác, phù hợp với thực tế.

- Theo dõi và kiểm soát chi phí hoạt động, đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí.

- Lập báo cáo tài chính nội bộ, phân tích tình hình kinh doanh.

- Hỗ trợ xây dựng quy trình, chính sách kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán và Kiểm toán

Hiểu biết và quen thuộc với Kế toán quốc tế (IFRS/US GAAP...) hoặc ACCA và Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thành thạo phần mềm kế toán (AMIS, FAST, ECOUNT,…) và Excel

Tiếng Anh nghe nói đọc viết trình độ trung cấp

Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón cho nhân viên tại TP.HCM

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

