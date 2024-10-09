Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 594 Đường Ba Tháng Hai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:
- Hoàn thành kịp thời các Báo Cáo Tài Chính tháng, quý và năm theo đúng quy định.
- Kiểm tra và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các báo cáo thuế, công văn liên quan đến thuế.
- Giám sát các phần hành công việc của các nhân viên khác trong phòng kế toán nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, theo đúng qui định.
- Hoàn chỉnh, xem xét định kỳ hệ thống tài khoản và mapping tài khoản theo tiêu chuẩn trong nước và vùng.
Chi tiết công việc:
- Lập/kiểm tra các bút toán trước khi ghi sổ kế toán: các khoản chi phí còn phải trả, phải thu, chi phí trả trước, lương, doanh số nhận truớc, v.v tuỳ theo đặc thù của từng hoạt động vào cuối mỗi tháng
- Đóng sổ Kế toán vào cuối mỗi tháng, hoàn tất công việc vào ngày 10 của tháng kế tiếp.
- Lập báo cáo tổng hơp doanh số, chi phí theo từng loại và các báo cáo tài chánh bao gồm báo cáo thu nhập lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo dòng tiền.
- Kiểm tra các Phiếu Thu - Chi trước khi chuyển đến Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
- Làm việc trực tiếp cùng kiểm toán độc lập công ty và hỗ trợ hoàn thành các công việc kiểm toán yêu cầu trong phạm vi công việc
- Theo dõi Daily Cash hằng ngày sau khi Thủ quỹ và Kế toán thanh toán chuẩn bị
- Giám sát lại các phần hành trong phòng kế toán: Chi phí, doanh số, kho hàng hoá, thu chi.
- Kiểm tra lại tình hình nhập xuất kho Đồng phục và sách từ Kế toán kho.
- Kiểm tra báo cáo thuế hằng tháng và định kỳ theo quy định của Cơ Quan Thuế và Nhà nước
- Tính lương hàng và ghi nhận sổ kế toán lương
- Kê khai thuế GTGT, Thuế thu nhập cá nhân tháng
- Lập các báo cáo thuế TNDN quý, năm theo quy định
- Thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán thuế TNCN hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan
- Có ít nhất từ 3 năm ở vị trí tương tự trở lên
- Sử dụng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản trong công việc
- Chân thật, kỹ lưỡng, nhanh nhẹn, chính xác
- Quản lý công việc hiệu quả. Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ sổ sách, hồ sơ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:30)
Cơ hội huấn luyện: Chương trình đào tạo nội bộ
Phúc lợi:
Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực VAS thanh toán tất cả các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) Bảo hiểm đóng trên full lương Tham quan du lịch/teambuilding Lương tháng 13, thưởng cuối năm (tùy tình hình kinh doanh)
Phụ cấp khác :
Hỗ trợ ăn cơm trưa tại căn tin Thử việc nhận 100% lương Cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

