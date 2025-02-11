Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu Công Nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác quản trị tài chính (lập, kiểm soát, phân tích, dự báo … các chỉ tiêu tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ngân sách hoạt động của Công ty

- Hỗ trợ phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền của đơn vị.

- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Ngân sách của Công ty.

- Thẩm định FS dự án đầu tư, thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề.

- Tham gia công tác huy động vốn, làm việc với các tổ chức tín dụng

- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán – kiểm toán ở các trường đại học uy tín

- Từ 4 năm trở lên trong mảng tài chính kế hoạch lĩnh vực sản xuất hoặc ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiểm toán mảng sản xuất.

- Hiểu biết chuyên sâu về mảng tài chính kế hoạch lĩnh vực sản xuất

"Tư duy phân tích & lập luận vấn đề nhạy bén, hợp lý, có logic

Chịu được áp lực cao trong công việc"

- Thành thạo Excel, Power point, word, ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ báo cáo như Power BI

Tại Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

