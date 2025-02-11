Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
- Bắc Ninh: Khu Công Nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công tác quản trị tài chính (lập, kiểm soát, phân tích, dự báo … các chỉ tiêu tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ngân sách hoạt động của Công ty
- Hỗ trợ phân tích, dự báo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền của đơn vị.
- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Ngân sách của Công ty.
- Thẩm định FS dự án đầu tư, thực hiện các báo cáo quản trị tài chính theo chuyên đề.
- Tham gia công tác huy động vốn, làm việc với các tổ chức tín dụng
- Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo/ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán – kiểm toán ở các trường đại học uy tín
- Từ 4 năm trở lên trong mảng tài chính kế hoạch lĩnh vực sản xuất hoặc ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiểm toán mảng sản xuất.
- Hiểu biết chuyên sâu về mảng tài chính kế hoạch lĩnh vực sản xuất
"Tư duy phân tích & lập luận vấn đề nhạy bén, hợp lý, có logic
Chịu được áp lực cao trong công việc"
- Thành thạo Excel, Power point, word, ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ báo cáo như Power BI
Tại Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI