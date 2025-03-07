Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thu thập, tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh;

Theo dõi và báo cáo doanh thu, chi phí, các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng định kỳ của công ty;

Kiểm soát, đối chiếu, nhắc công nợ của khách hàng, đối tác;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ;

Lập các báo cáo thu, chi, công nợ hàng tuần cho Ban Giám đốc; Cân đối doanh thu, chi phí, dòng tiền hàng tháng;

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng,…;

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại đơn vị Truyền thông/ Agency;

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng;

Chủ động, ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực và cầu tiến; Quan điểm công việc rõ ràng, trách nhiệm, trung thực;

Có khả năng chịu được áp lực và linh hoạt trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ tháng + Thưởng dự án theo quy chế của công ty;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch; Review lương 06 tháng/ lần;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thực tế, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;

Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;

Tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch, teambuilding, bonding, liên hoan, sinh nhật, YEP,…;

Được học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia & kinh nghiệm thực tế từ rất nhiều các dự án của các khách hàng lớn là SME, Tập đoàn, Doanh nghiệp nước ngoài hợp tác cùng SEFA Media.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

